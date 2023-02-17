Зеленский выступит на Мюнхенской конференции онлайн - Кулеба

КИЕВ. 17 февраля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский выступит по видеосвязи на Мюнхенской конференции по безопасности и задаст тон дискуссиям, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Instagram, пишет УНН.

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"Сегодня вечером начинаем активную работу на Мюнхенской конференции по безопасности. Год назад Владимир Зеленский выступил на этой конференции с откровенной и мощной речью-предупреждением. В этом году Президент тоже выступит по видеосвязи и задаст тон дискуссий", - написал Кулеба.

Детали

Глава МИД рассказал, что сам в Мюнхене будет не только участвовать в конференции по безопасности.

"Время в Мюнхене использую по максимуму. Кроме участия в мероприятиях Мюнхенской конференции, у меня запланированы более десяти переговоров. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, госсекретарь США Энтони Блинкен, глава МИД Бразилии, руководитель Офиса иностранных дел ЦК КП Китая Ван И и многие другие", - рассказал чиновник.

По его словам, приоритетами будут "ускорение поставок уже обещанного Украине оружия и снарядов и принятие в перспективе политических решений о предоставлении боевых самолетов для Украины, членство нашего государства в НАТО, реализация Формулы мира Президента Зеленского и будущее р"оссии. "Точнее, будущее Европы и мира без агрессивной россии", - указал он.

Как отметил глава МИД, впервые за много лет на Мюнхенской конференции не будет россии. "Это красноречивый итог года. И это не просто вопрос солидарности с народом Украины, который борется за свою жизнь, а прагматический расчет. Это политическая гигиена", - прокомментировал министр.

"Пока государство-террорист убивает, пока использует бомбы, ракеты и танки как аргумент международной политики, ни россии, ни ее граждан не должно быть за столом переговоров, на почетных международных форумах, на спортивных соревнованиях, на влиятельных культурных фестивалях", - подчеркнул глава МИД.

Дополнение

Канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон и вице-президент США Камала Харрис – среди тех, кто примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности. На встрече сосредоточатся на обороне и дипломатии, и в основном на угрозе со стороны рф.