Кулеба встретился с гендиректором Rheinmetall: обсудили наращивание танковых возможностей Украины

КИЕВ. 18 февраля. УНН. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба встретился с генеральным директором немецкого машиностроительного концерна Rheinmetall. Они обсудили проекты по наращиванию возможностей Украины по танкам и бронетехнике, пишет УНН со ссылкой на Twitter Кулебы.

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"Я встретился с генеральным директором Rheinmetall AG Армином Паппергером, чтобы сосредоточиться на способах увеличения производства для Украины и союзников. Мы также обсудили крупные проекты по наращиванию возможностей Украины по танкам и бронетехнике, как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. Rheinmetall готов наращивать сотрудничество", - сообщил министр.

Напомним

Дмитрий Кулеба провел встречу со своим иракским коллегой Фуадом Хусейном, во время которой пригласил страну присоединиться к реализации "Формулы мира" Президента Владимира Зеленского.