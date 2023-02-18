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Кулеба встретился с гендиректором Rheinmetall: обсудили наращивание танковых возможностей Украины

Кулеба встретился с гендиректором Rheinmetall: обсудили наращивание танковых возможностей Украины

КИЕВ. 18 февраля. УНН. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба встретился с генеральным директором немецкого машиностроительного концерна Rheinmetall. Они обсудили проекты по наращиванию возможностей Украины по танкам и бронетехнике, пишет УНН со ссылкой на Twitter Кулебы.

Цитата

"Я встретился с генеральным директором Rheinmetall AG Армином Паппергером, чтобы сосредоточиться на способах увеличения производства для Украины и союзников. Мы также обсудили крупные проекты по наращиванию возможностей Украины по танкам и бронетехнике, как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. Rheinmetall готов наращивать сотрудничество", - сообщил министр.

Напомним

Дмитрий Кулеба провел встречу со своим иракским коллегой Фуадом Хусейном, во время которой пригласил страну присоединиться к реализации "Формулы мира" Президента Владимира Зеленского.

Источник: УНН
Теги: МИД, оружие, Германия, военная помощь, танки, Дмитрий Кулеба
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