Война в Украине показала опасность чрезмерной зависимости от авторитарных режимов - Столтенберг

КИЕВ. 18 февраля. УНН. Война в Украине показала опасность чрезмерной зависимости от авторитарных режимов, поэтому странам-членам НАТО не следует становиться слишком зависимыми от продуктов и сырья, которые они импортируют. Об этом заявил Генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности, передает корреспондент УНН.

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"Война в Украине показала опасность чрезмерной зависимости от авторитарных режимов. Не так давно многие утверждали, что импорт российского газа – чисто экономический вопрос. Это не так. Это вопрос политический. Речь идет о нашей безопасности. Потому что зависимость Европы от российского газа сделала нас уязвимыми. Поэтому мы не должны делать тех же ошибок с Китаем и другими авторитарными режимами", - сказал он.

Детали

Он подчеркнул, что странам следует избегать экспорта ключевых технологий, которые могут быть использованы против них, при этом необходимо защитить киберпространство, цепочки поставок и инфраструктуру. По словам Столтенберга, это не означает, что нужно прекратить торговлю и экономическое сотрудничество с Китаем, однако "экономические интересы не могут преобладать над нашими интересами безопасности".

"При этом мы должны помнить, что торговля между друзьями и союзниками делает нас сильнее и устойчивее. Мы не должны создавать новые барьеры между свободной и открытой экономикой", - сообщил Генсек.

Кроме этого, он отметил, что в интересах НАТО - продолжать поддержку Украины, поскольку это "не только морально правильно, но и в интересах безопасности".

"Мы также знаем, что Пекин внимательно наблюдает, чтобы увидеть цену, которую платит россия, или вознаграждение, которое она получает за свою агрессию. Война в Украине демонстрирует, что безопасность является не региональной, а глобальной. В этом новом и более противоречивом мире мы больше не можем позволить себе рассматривать защиту как необязательную", - подчеркнул Столтенберг.

Напомним

Йенс Столтенберг заявил, что НАТО внимательно следит за продолжающимся усилением сотрудничества между Китаем и россией.