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"Решаются немало вопросов": в ОП назвали визит Байдена в Киев "стратегическим"

"Решаются немало вопросов": в ОП назвали визит Байдена в Киев "стратегическим"

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КИЕВ. 20 февраля. УНН. Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак, комментируя прибытие американского лидера Джо Байдена в Киев, отметил, что его визит является "стратегическим" и решит "немало вопросов", передает УНН.

Цитата

"Исторический визит Президента США Джо Байдена в Киев и встреча с украинским Президентом Владимиром Зеленским. Украина сегодня - это сердце демократии, которое ведет борьбу за свободу...

Поверьте, визит Джо Байдена - стратегический. Решаются многие вопросы и будут ускорены те, которые подвисли. Наша общая цель - победа Украины над россией и триумф украинских воинов и западного оружия", - отметил Ермак в Telegram.

Детали

Руководитель ОП также поблагодарил советника Джо Байдена по нацбезопасности Джейка Салливана за сотрудничество, в частности, над вопросом визита. 

Напомним

Президент США Джо Байден прибыл в Киев. Его визит не был объявленным, и это его первая поездка в страну после начала вторжения рф почти год назад.

Начало визита происходит на фоне воздушной тревоги по Украине.

Источник: УНН
Теги: США, Киев, Украина, визит, Джо Байден, Андрей Ермак
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