В новый пакет помощи Украине войдут артиллерийские боеприпасы, противотанковые системы и радары - Байден

КИЕВ. 20 февраля. УНН. Президент США Джо Байден, который прибыл в Киев сегодня, 20 февраля, планирует объявить об очередной поставке критически важного оборудования Украине для борьбы с российской агрессией, говорится в его заявлении, опубликованном на сайте Белого дома, пишет УНН.

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"Сегодня в Киеве я встречаюсь с Президентом Зеленским и его командой для расширенного обсуждения нашей поддержки Украины. Я объявлю об очередной поставке критически важного оборудования, в том числе артиллерийских боеприпасов, противотанковых систем и радаров наблюдения за воздушным пространством, чтобы помочь защитить украинский народ от воздушных бомбардировок", - заявил американский лидер.

Детали

По словам Байдена, пока "мир готовится отметить годовщину жестокого вторжения россии в Украину", он находится в Киеве, чтобы подтвердить "непоколебимую приверженность демократии, суверенитету и территориальной целостности Украины".

Дополнение

Президент США Джо Байден прибыл в Киев. Его визит не был объявленным, и это его первая поездка в страну после начала вторжения рф почти год назад.

Начало визита происходит на фоне воздушной тревоги по Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил визит президента США Джозефа Байдена в Киев, отметив, что это - чрезвычайно важное проявление поддержки.

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак, комментируя прибытие американского лидера Джо Байдена в Киев, отметил, что его визит является "стратегическим" и решит "немало вопросов".