Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 38,84 -0,2669 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
За границу эвакуировали более 5,3 тыс. детей-сирот и лишенных родительской опеки
За границу эвакуировали более 5,3 тыс. детей-сирот и лишенных родительской опеки
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
11070

В новый пакет помощи Украине войдут артиллерийские боеприпасы, противотанковые системы и радары - Байден

В новый пакет помощи Украине войдут артиллерийские боеприпасы, противотанковые системы и радары - Байден

Джо Байден

КИЕВ. 20 февраля. УНН. Президент США Джо Байден, который прибыл в Киев сегодня, 20 февраля, планирует объявить об очередной поставке критически важного оборудования Украине для борьбы с российской агрессией, говорится в его заявлении, опубликованном на сайте Белого дома, пишет УНН.

Цитата

"Сегодня в Киеве я встречаюсь с Президентом Зеленским и его командой для расширенного обсуждения нашей поддержки Украины. Я объявлю об очередной поставке критически важного оборудования, в том числе артиллерийских боеприпасов, противотанковых систем и радаров наблюдения за воздушным пространством, чтобы помочь защитить украинский народ от воздушных бомбардировок", - заявил американский лидер.

Детали

По словам Байдена, пока "мир готовится отметить годовщину жестокого вторжения россии в Украину", он находится в Киеве, чтобы подтвердить "непоколебимую приверженность демократии, суверенитету и территориальной целостности Украины".

Дополнение

Президент США Джо Байден прибыл в Киев. Его визит не был объявленным, и это его первая поездка в страну после начала вторжения рф почти год назад.

Начало визита происходит на фоне воздушной тревоги по Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил визит президента США Джозефа Байдена в Киев, отметив, что это - чрезвычайно важное проявление поддержки.

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак, комментируя прибытие американского лидера Джо Байдена в Киев, отметил, что его визит является "стратегическим" и решит "немало вопросов".

Источник: УНН
Теги: США, Украина, военная помощь, война, Джо Байден, помощь
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2023. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.