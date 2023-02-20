Белый дом объявил новый пакет вооружений для Украины на 460 млн долларов: что туда войдет

КИЕВ. 20 февраля. УНН. Белый дом объявил новый пакет вооружений для Украины на 460 млн долларов. Как сообщают журналисты, туда войдут HIMARS, радары воздушного наблюдения, противотанковые системы Javelin, машины Bradley и многое другое, передает УНН.

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Как сообщила в Twitter журналистка Bloomberg Дженнифер Джейкобс, по данным Пентагона, США посылают Украине еще на 460 миллионов долларов военного оборудования, включая HIMARS, радары воздушного наблюдения, противотанковые системы Javelin, машины Bradley Infantry Fire Support Team, приборы ночного видения, медицинские принадлежности, запасные части и другое оборудование.

Эту информацию подтверждает и журналист "Голоса Америки" Остап Ярыш.

"Белый дом объявил новый пакет вооружений для Украины на 460 млн долларов. Как сказал Джо Байден в Киеве, вскоре возможны также и дополнительные объявления", - написал Ярыш в Facebook и обнародовал перечень военной помощи.

Ранее

Президент США Джо Байден объявил о дополнительной помощи Украине объемом полмиллиарда долларов во время необъявленного визита в Украину.

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