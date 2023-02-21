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Ответ на ультиматум путина и дискуссии о скорости предоставления оружия: чем важен приезд Байдена в Киев
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В ОП отреагировали на выступление путина: публичная демонстрация растерянности

В ОП отреагировали на выступление путина: публичная демонстрация растерянности

Михаил Подоляк

КИЕВ. 21 февраля. УНН. Российский диктатор владимир путин публично продемонстрировал свою неактуальность и растерянность. Об этом заявил советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк в Twitter, пишет УНН.

Цитата

"путин публично продемонстрировал свою неактуальность и растерянность. И подчеркнул, что рф находится в безусловном «таёжном тупике». И что перспективных решений у него нет и не будет. Потому что везде «нацисты, марсиане и теории заговора»… Sic transit gloria mundi путина в парламенте рф…" - заметил Подоляк.

Дополнение

Во время обращения 21 февраля к россиянам путин традиционно прибегал к угрозам, в частности, из-за предоставления Украине дальнобойного оружия. Также упомянул о намерении Украины отвоевать Крым.

Источник: УНН
Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, война, Офис президента Украины, Михаил Подоляк
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