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NYT: Болгария возобновит производство советских снарядов специально для ВСУ

NYT: Болгария возобновит производство советских снарядов специально для ВСУ

КИЕВ. 27 февраля. УНН. Болгарский завод “Терем” в городе Костенц запускает производство снарядов 122 мм после 35 лет простоя. The New York Times сообщает, что продукцию будут поставлять исключительно для ВСУ, передает УНН.

Детали

NYT пишет, что старт производства боеприпасов на заводе стал приятной новостью для жителей Костенец, ведь это означает увеличение рабочих мест. Завод прекратил производство 122-миллиметровых снарядов в 1988 году, когда Холодная война подошла к концу. Вскоре конвейеры снова заработают — через 35 лет после того, как последние 122-миллиметровые снаряды ушли с “Терема”.

Также отмечается, что снарядный завод в городе Сопот перешел на 6-дневную рабочую неделю, чтобы удовлетворять потребности Украины в БК.

Источники финансирования производства снарядов непубличны. Издание добавляет, что финансировать производство может правительство Болгарии, или инвестиции стран Запада.

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Источник: УНН
Теги: Украина, Болгария
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