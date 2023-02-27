Бразилия разрешила двум иранским военным кораблям зайти в Рио-де-Жанейро, несмотря на давление США

КИЕВ. 27 февраля. УНН. Два иранских военных корабля пришвартовались в Рио-де-Жанейро после того, как правительство президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы дало разрешение, несмотря на давление со стороны США. Об этом пишет Reuters, передает УНН.

Детали

Военные корабли IRIS Makran и IRIS Dena прибыли в воскресенье утром, говорится в заявлении администрации порта Рио-де-Жанейро.

Ранее в этом месяце агентство Reuters сообщило, что Бразилия уступила давлению США и отклонила просьбу Ирана о пришвартовке судов в Рио в конце января, что было сделано Лулой, когда он летел в Вашингтон, чтобы встретиться с президентом США Джо Байденом.

Однако после того, как путешествие Лулы закончилось, кораблям разрешили пришвартоваться. Вице-адмирал Карлос Эдуардо Орта Аренц, заместитель начальника штаба ВМС Бразилии, дал свое согласие на заход в порт кораблей в Рио-де-Жанейро с 26 февраля по 4 марта, согласно сообщению от 23 февраля в официальной газете.

Дополнение

Военно-морской флот Бразилии разрешает иностранному судну заходить в док в Бразилии, но только после разрешения министерства иностранных дел, которое принимает во внимание петицию запрашивающего посольства и материально-техническое обеспечение.

Присутствие иранских военных кораблей у берегов Бразилии продолжает раздражать Соединенные Штаты, поскольку они стремятся наладить более тесные связи с администрацией Лулы, которая пришла к власти 1 января.

Дипломатия с Ираном была одним из основных моментов в попытках Лулы укрепить международное положение Бразилии во время его предыдущих президентских сроков. Он отправился в Тегеран, чтобы встретиться с тогдашним президентом Махмудом Ахмадинежадом в 2010 году, когда тот стремился заключить ядерную сделку между Ираном и Соединенными Штатами.