Литва, Латвия и Эстония вызвали дипломатов из-за слов посла Китая об суверенитете постсоветских стран

КИЕВ. 23 апреля. УНН. Литва, Латвия и Эстония вызвали в министерства иностранных дел представителей Китая из-за заявления китайского посла, который поставил под сомнение суверенитет бывших советских стран, в частности Украины, передает УНН.

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«Принимая во внимание неприемлемые заявления посла Китая во Франции о международном праве и национальном суверенитете, Министерство иностранных дел Латвии в понедельник вызвало уполномоченного поверенного в делах посольства Китая в Риге для дачи объяснений. Этот шаг согласован с Литвой и Эстонией», - написал глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс в Twitter.

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис отметил, что посол Китая своим заявление подтвердил основания стран Балтии не доверять Китаю «посредничество в мире на Украине».

«Если кто-то до сих пор недоумевает, почему страны Балтии не доверяют Китаю «посредничество в мире на Украине», то вот китайский посол, утверждающий, что Крым — это россия, а границы наших стран не имеют законной основы», - отметил Ландсбергис в Twitter.

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Также МИД Литвы сообщил, что вызывает временного поверенного в делах посольства Китая в Вильнюсе для дачи объяснений.

«Что касается неприемлемых заявлений посла Китая во Франции о национальном суверенитете стран Балтии, то в понедельник мы вызовем временного поверенного в делах посольства Китая в Вильнюсе для дачи объяснений. Этот шаг согласован с Латвией и Эстонией», - говориться в сообщении.

Кроме того, как сообщает Delfi, министр иностранных Эстонии дел Маргус Цахкна сообщил, что Министерство иностранных дел Эстонии вызовет посла Китая, чтобы получить разъяснения по поводу комментариев китайского посла о суверенитете Эстонии и других стран бывшего Советского Союза.

Дополнение

Посол Китая Франции Лу Шайе заявил, что страны бывшего СССР не имеют статуса в международном праве, а Крым исторически принадлежал россии.