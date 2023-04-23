Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 40,07 0,0000 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Посол Израиля о возможном старте тестирования системы раннего оповещения в Киеве в мае: система требует адаптации
Посол Израиля о возможном старте тестирования системы раннего оповещения в Киеве в мае: система требует адаптации
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
9060

Папа Франциск призвал не забывать об украинцах, страдающих от войны

Папа Франциск призвал не забывать об украинцах, страдающих от войны

КИЕВ. 23 апреля. УНН. Папа Римский Франциск призвал мир не забывать об украинцах, которые до сих пор страдают от войны. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Vatican News.

Папа Франциск заявил, что в следующую пятницу он поедет на три дня в Будапешт в Венгрии, чтобы дополнить путешествие, которое в 2021 году совершил на Международный Евхаристический Конгресс.

Цитата

«Это будет также визит в центр Европы, над которой продолжают дуть холодные ветры войны, в то время как перемещение многих людей ставит на повестку дня насущные гуманитарные вопросы», - сказал Папа.

Папа Франциск попросил всех паломников сопровождать его молитвой во время этого путешествия, а затем добавил: «И не забывайте о наших братьях и сестрах украинцах, которые до сих пор страдают от этой войны».

Дополнение

Папа Франциск хочет воспользоваться визитом в Венгрию для «содействия миру» в Украине.

16 апреля он поздравил православных христиан с Пасхой и обратился к русским и украинцам, с молитвами, чтобы "Господь помог им заключить мир" и, чтобы народы "помирились".

Источник: УНН
Теги: Украина, Папа Римский, война
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2023. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.