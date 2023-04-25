Украина призывает к глобальному давлению на россию из-за "зерновой сделки"

КИЕВ. 25 апреля. УНН. Предложение главы ООН Антониу Гутерриша об улучшении и продлении соглашения о безопасном черноморском экспорте украинского зерна может иметь успех только в том случае, если международное сообщество коллективно окажет давление на россию, заявил во вторник советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в комментарии Reuters, передает УНН.

Генеральный секретарь ООН Гутерриш в письме к президенту россии изложил предложения по "пути вперед, направленному на улучшение, продление и расширение" соглашения.

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"Абсолютно оправданная инициатива Гутерриша может иметь успех только в случае коллективного давления международного сообщества на россию", - заявил Михаил Подоляк в письменном комментарии Reuters.

"Украина, со своей стороны, продолжит придерживаться договоренностей с Турцией и ООН и продолжит доставлять зерновые грузы к месту назначения, решая проблему глобального продовольственного снабжения", - добавил он.

Подоляк также опроверг утверждение минобороны россии о том, что Киев пытался атаковать его корабли в Черном море, что, по его словам, угрожало перспективам продолжения соглашения по экспорту зерна.

Ранее

кремль заявил во вторник, что глобальный дефицит продовольствия в первую очередь не связан с отсутствием на рынке российского и украинского зерна.

Он также подтвердил свою позицию о том, что положения по экспорту российского зерна не выполнялись должным образом.

москва дала понять, что не допустит, чтобы зерновая инициатива продолжалась после 18 мая, поскольку, по ее словам, список требований к ее экспорту не был выполнен.