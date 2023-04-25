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ЕС создает пул покупателей газа для урегулирования цен. Украина присоединилась

ЕС создает пул покупателей газа для урегулирования цен. Украина присоединилась

КИЕВ. 25 апреля. УНН. ЕС открывает клуб покупателей газа, чтобы уменьшить волатильность цен, которая наблюдается в энергетическом кризисе. Это ключевой шаг для заполнения газовых хранилищ на следующую зиму и переговоров о лучших ценах с международными партнерами, передает УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

По данным Bloomberg, Европейский Союз делает первый шаг в создании пула покупателей природного газа и объединении их с продавцами, чтобы избежать скачков цен, которые всколыхнули энергетические рынки в прошлом году.

Новый инструмент для совместных закупок газа, известный как AggregateEU, официально начал работу. Компании получили возможность начать подавать свои прогнозы спроса на газ на следующие 12 месяцев с июня.

После того, как данные сведены и проанализированы – и потенциальные продавцы предоставят свои предложения – обе стороны смогут увидеть лучшие совпадения и завершить сделки самостоятельно или через специальных агентов. Это ожидается после 17 мая.

Цитата

«AggregateEU имеет целью использовать коллективную рыночную власть блока для переговоров о лучших ценах с международными поставщиками, и будет особенно ценным для небольших организаций или тех, кто находится в странах, не имеющих выхода к морю», – цитирует Bloomberg заявление Европейской комиссии. Российский газ или компании, контролируемые правительством в Москве, исключены из тендера. 

В то же время президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен добавляет, что это "большой шаг к совместной закупке газа в ЕС".

«Мы делаем большой шаг к совместной закупке газа в ЕС. С сегодняшнего дня компании могут регистрировать свои потребности в закупке газа на платформе AggregateEU. Мы объединим наш спрос и используем наши коллективные переговорные возможности для улучшения цен для потребителей», – написала она в Twitter.

Добавим

НАК «Нафтогаз Украины» также зарегистрировался на платформе и готов к первому этапу ее работы, заявил глава Группы Нафтогаз Алексей Чернышов во время своего выступления перед руководящим советом Энергетической платформы ЕС. По данным компании, Чернышов обратился к участникам европейского газового рынка с предложением использовать мощности украинских подземных хранилищ газа для хранения природного газа, закупленного в рамках платформы Aggregate EU.

«Оператор ПХГ – АО «Укртрансгаз» – успешно прошел сертификацию и подтвердил свое право осуществлять деятельность по хранению газа в соответствии с обновленными правилами в Евросоюзе и Энергетическом Сообществе. Нафтогаз способен сделать Украину «павербанком» объединенной Европы и надеется на плодотворное сотрудничество», – добавил Алексей Чернышов.

Представители руководящего совета Энергетической платформы ЕС отметили, что участие Группы Нафтогаз в платформе – это «triple win». Кроме того, что такое участие дает дополнительную «страховку» для Украины на следующий отопительный сезон, это также открывает возможность участникам платформы хранить газ в украинских подземных хранилищах. Трейдеры, которые работают в рамках платформы, тоже смогут закачивать газ в украинские подземки и хранить его до прихода новых участников.

Напомним

После того, как сокращение поставок из россии привело к чрезвычайной волатильности цен, что заставило некоторые компании искать правительственной помощи, ЕС пытался уменьшить конкуренцию среди покупателей газа, особенно тех, у кого не хватает опыта торговли.

После первого тендера ЕС планирует организовывать совместные закупки каждые два месяца, стимулируя правительства объединять спрос на 15% своих обязательств по заполнению хранилищ. Эта цель равна примерно 13 миллиардам кубометров в этом году – или примерно 3% от общего спроса ЕС на топливо.

В настоящее время зарегистрировано 76 компаний. После завершения тендера ЕС ожидает, что первые контракты с поставщиками — от США до Ближнего Востока и Африки будут подписаны примерно в июне.

Источник: УНН
Теги: газ, ЕС, Украина
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