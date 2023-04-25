ЕС создает пул покупателей газа для урегулирования цен. Украина присоединилась

КИЕВ. 25 апреля. УНН. ЕС открывает клуб покупателей газа, чтобы уменьшить волатильность цен, которая наблюдается в энергетическом кризисе. Это ключевой шаг для заполнения газовых хранилищ на следующую зиму и переговоров о лучших ценах с международными партнерами, передает УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

По данным Bloomberg, Европейский Союз делает первый шаг в создании пула покупателей природного газа и объединении их с продавцами, чтобы избежать скачков цен, которые всколыхнули энергетические рынки в прошлом году.

Новый инструмент для совместных закупок газа, известный как AggregateEU, официально начал работу. Компании получили возможность начать подавать свои прогнозы спроса на газ на следующие 12 месяцев с июня.

После того, как данные сведены и проанализированы – и потенциальные продавцы предоставят свои предложения – обе стороны смогут увидеть лучшие совпадения и завершить сделки самостоятельно или через специальных агентов. Это ожидается после 17 мая.

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«AggregateEU имеет целью использовать коллективную рыночную власть блока для переговоров о лучших ценах с международными поставщиками, и будет особенно ценным для небольших организаций или тех, кто находится в странах, не имеющих выхода к морю», – цитирует Bloomberg заявление Европейской комиссии. Российский газ или компании, контролируемые правительством в Москве, исключены из тендера.

В то же время президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен добавляет, что это "большой шаг к совместной закупке газа в ЕС".

«Мы делаем большой шаг к совместной закупке газа в ЕС. С сегодняшнего дня компании могут регистрировать свои потребности в закупке газа на платформе AggregateEU. Мы объединим наш спрос и используем наши коллективные переговорные возможности для улучшения цен для потребителей», – написала она в Twitter.

Добавим

НАК «Нафтогаз Украины» также зарегистрировался на платформе и готов к первому этапу ее работы, заявил глава Группы Нафтогаз Алексей Чернышов во время своего выступления перед руководящим советом Энергетической платформы ЕС. По данным компании, Чернышов обратился к участникам европейского газового рынка с предложением использовать мощности украинских подземных хранилищ газа для хранения природного газа, закупленного в рамках платформы Aggregate EU.

«Оператор ПХГ – АО «Укртрансгаз» – успешно прошел сертификацию и подтвердил свое право осуществлять деятельность по хранению газа в соответствии с обновленными правилами в Евросоюзе и Энергетическом Сообществе. Нафтогаз способен сделать Украину «павербанком» объединенной Европы и надеется на плодотворное сотрудничество», – добавил Алексей Чернышов.

Представители руководящего совета Энергетической платформы ЕС отметили, что участие Группы Нафтогаз в платформе – это «triple win». Кроме того, что такое участие дает дополнительную «страховку» для Украины на следующий отопительный сезон, это также открывает возможность участникам платформы хранить газ в украинских подземных хранилищах. Трейдеры, которые работают в рамках платформы, тоже смогут закачивать газ в украинские подземки и хранить его до прихода новых участников.

Напомним

После того, как сокращение поставок из россии привело к чрезвычайной волатильности цен, что заставило некоторые компании искать правительственной помощи, ЕС пытался уменьшить конкуренцию среди покупателей газа, особенно тех, у кого не хватает опыта торговли.

После первого тендера ЕС планирует организовывать совместные закупки каждые два месяца, стимулируя правительства объединять спрос на 15% своих обязательств по заполнению хранилищ. Эта цель равна примерно 13 миллиардам кубометров в этом году – или примерно 3% от общего спроса ЕС на топливо.

В настоящее время зарегистрировано 76 компаний. После завершения тендера ЕС ожидает, что первые контракты с поставщиками — от США до Ближнего Востока и Африки будут подписаны примерно в июне.