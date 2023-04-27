Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 40,39 0,1060 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Вопрос, готов ли Китай принять хотя бы частично позицию Украины, открыт: политолог о разговоре Зеленского и Си
Вопрос, готов ли Китай принять хотя бы частично позицию Украины, открыт: политолог о разговоре Зеленского и Си
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
7830

Депортацию украинских детей признали геноцидом. ПАСЕ приняла резолюцию

Депортацию украинских детей признали геноцидом. ПАСЕ приняла резолюцию

КИЕВ. 27 апреля. УНН. Незаконную массовую депортацию украинских детей российской оккупационной властью признано геноцидом. Соответствующую резолюцию поддержали в ПАСЕ. Об этом сообщила глава украинской делегации в ПАСЕ Мария Мезенцева, передает УНН.

Цитата

"Незаконная массовая депортация украинских детей российской оккупационной властью признана геноцидом. ПАСЕ только что проголосовала соответствующую резолюцию", - написала Мезенцева в Telegram.

Детали

Как сообщила нардеп и член украинской делегации в ПАСЕ Евгения Кравчук, за резолюцию отдали 87 голосов.

Кроме того Кравчук обнародовала основные тезисы резолюции.

Принятая Резолюция ПАСЕ "Депортация и принудительное перемещение украинских детей и других гражданских лиц в российскую федерацию и на временно оккупированные территории Украины: создание условий для их безопасного возвращения, прекращение этих преступлений и наказание виновных", в частности:

отмечает, что задокументированные факты депортации и насильственного перемещения украинских детей подпадают под действие Конвенции о геноциде 1948 года, статья 2 которой определяет, что насильственное перемещение детей с намерением уничтожить, полностью или частично, национальную, этническую, расовую или религиозную группу считается преступлением геноцида;

приветствует решение Международного уголовного суда от 17 марта 2023 года о выдаче ордеров на арест президента рф путина и уполномоченного по правам ребенка Львовой-Беловой за военные преступления незаконной депортации и перемещения украинского населения и призывает государства-участники Римского статута принять все возможные меры для выполнения своих обязательств по этому решению;

поддерживает необходимость тщательной фиксации, сбора и оценки доказательств преступления геноцида, как это предусмотрено Римским статутом и Конвенцией о геноциде;

призывает МУС рассмотреть вопрос о возможном привлечении к ответственности за соответствующее преступление геноцида виновных, и призывает государства-участники рассмотреть возможность привлечения к ответственности за все преступления в своих национальных судах, где это возможно;

наконец, Резолюция призывает принять немедленные меры для прекращения незаконного принудительного перемещения и депортации украинского населения. Ассамблея также подчеркивает необходимость регистрации и мониторинга отдельных случаев как для того, чтобы обеспечить механизмы быстрого возмещения, так и для сбора доказательств с целью привлечения виновных к ответственности.

"Это еще один практический шаг к восстановлению справедливости. Еще один шаг к нашей Победе!" - резюмировала Кравчук.

Источник: УНН
Теги: ПАСЕ, Украина, дети, геноцид
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2023. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.