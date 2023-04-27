Депортацию украинских детей признали геноцидом. ПАСЕ приняла резолюцию
КИЕВ. 27 апреля. УНН. Незаконную массовую депортацию украинских детей российской оккупационной властью признано геноцидом. Соответствующую резолюцию поддержали в ПАСЕ. Об этом сообщила глава украинской делегации в ПАСЕ Мария Мезенцева, передает УНН.
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"Незаконная массовая депортация украинских детей российской оккупационной властью признана геноцидом. ПАСЕ только что проголосовала соответствующую резолюцию", - написала Мезенцева в Telegram.
Детали
Как сообщила нардеп и член украинской делегации в ПАСЕ Евгения Кравчук, за резолюцию отдали 87 голосов.
Кроме того Кравчук обнародовала основные тезисы резолюции.
Принятая Резолюция ПАСЕ "Депортация и принудительное перемещение украинских детей и других гражданских лиц в российскую федерацию и на временно оккупированные территории Украины: создание условий для их безопасного возвращения, прекращение этих преступлений и наказание виновных", в частности:
отмечает, что задокументированные факты депортации и насильственного перемещения украинских детей подпадают под действие Конвенции о геноциде 1948 года, статья 2 которой определяет, что насильственное перемещение детей с намерением уничтожить, полностью или частично, национальную, этническую, расовую или религиозную группу считается преступлением геноцида;
приветствует решение Международного уголовного суда от 17 марта 2023 года о выдаче ордеров на арест президента рф путина и уполномоченного по правам ребенка Львовой-Беловой за военные преступления незаконной депортации и перемещения украинского населения и призывает государства-участники Римского статута принять все возможные меры для выполнения своих обязательств по этому решению;
поддерживает необходимость тщательной фиксации, сбора и оценки доказательств преступления геноцида, как это предусмотрено Римским статутом и Конвенцией о геноциде;
призывает МУС рассмотреть вопрос о возможном привлечении к ответственности за соответствующее преступление геноцида виновных, и призывает государства-участники рассмотреть возможность привлечения к ответственности за все преступления в своих национальных судах, где это возможно;
наконец, Резолюция призывает принять немедленные меры для прекращения незаконного принудительного перемещения и депортации украинского населения. Ассамблея также подчеркивает необходимость регистрации и мониторинга отдельных случаев как для того, чтобы обеспечить механизмы быстрого возмещения, так и для сбора доказательств с целью привлечения виновных к ответственности.
"Это еще один практический шаг к восстановлению справедливости. Еще один шаг к нашей Победе!" - резюмировала Кравчук.