Зеленский: депортация детей – это один из элементов попытки россии стереть идентичность украинского народа

КИЕВ. 27 апреля. УНН. Депортация детей – один из продуманных элементов попытки россии стереть идентичность украинского народа. Об этом сказал Президент Украины Владимир Зеленский в своем традиционном видеообращении, передает УНН.

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"Сегодня есть важный политический результат в Страсбурге – на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы. Принята резолюция, признающая, что депортация россией украинских детей содержит признаки геноцида. И это первое признание такого факта на уровне такой высокой международной организации, объединяющей государства нашего континента.

Депортация украинских детей – один из вполне продуманных элементов попытки россии стереть идентичность нашего народа, уничтожить саму сущность украинцев. Это сознательное преступление геноцида, совершенное российскими чиновниками. Именно так это должно квалифицироваться и политически и юридически", - сказал Президент.

Детали

Владимир Зеленский подчеркнул, что это решение существенно поможет украинской глобальной работе по привлечению россии и ее должностных лиц, включая руководителя рф, к ответственности именно за геноцидную политику против Украины.

Президент добавил, что сегодня первая леди Украины обращалась в ПАСЕ по вопросу детей и семей. Зеленский отметил, что на всех уровнях – формальных и неформальных, с лидерами государств, на парламентском, правительственном, правоохранительном уровнях, в юридическом сообществе и в международных и межпарламентских организациях – Украина продолжит работать для возвращения всех депортированных украинских детей и наказания россии.

В настоящее время Украине доподлинно известны данные почти 20 тысяч детей, которые были вывезены и рассеяны по разным регионам россии. Но таких детей может быть значительно больше.

"Европа и мир уже видели разные депортации и попытки уничтожения народов. Именно на российском примере – ответственностью этого государства и его должностных лиц, виновных в геноциде, – мы должны показать всем другим потенциальным источникам такого же зла, что безнаказанности больше никогда не будет. А приговоры за геноцид будут. Так же, как и за все другие преступления россии против Украины и наших людей", - подытожил Президент.

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