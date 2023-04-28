Украина и Чехия планируют совместно производить оружие, учебные самолеты и ремонтировать танки

КИЕВ. 28 апреля. УНН. Украина и Чехия подготовили шесть ключевых проектов совместного производства, которые касаются производства боеприпасов, ручного оружия, ремонта танков, а также потенциального производства учебных самолетов. Об этом заявил президент Чехии Петр Павел во время совместного брифинга с президентами Чехии и Украины в Киеве, передает корреспондент УНН.

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«У нас подготовлено 6 ключевых проектов совместного производства на базе как украинских, так и чешских фирм… Что касается конкретных проектов, то они касаются производства боеприпасов, ручного оружия, ремонта танков, например Т-62, а также потенциальное производство учебных самолетов. Для нас передача технологий и производства является приоритетом для того, чтобы это производство частично или полностью могло осуществляться на территории Украины», - рассказал Павел.

По его словам, конечный результат такого производства должен использоваться с учетом технологий, которые есть с чешской стороны и с украинской.

Дополнение

Чехия хочет отправить Украине больше модернизированных танков Т-72.