россияне усилили фильтрационные мероприятия на временно захваченной территории Херсонщины - Генштаб

КИЕВ. 29 апреля. УНН. российские захватчики усилили фильтрационные мероприятия на временно оккупированной территории Херсонской области, в некоторых населенных пунктах проводят массовые обыски жилых помещений, сообщают в Генштабе, передает УНН.

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"Противник усилил фильтрационные мероприятия на временно захваченной территории Херсонской области. В частности, в населенных пунктах Малоалександровка, Новониколаевка, Скадовск и Лазурное, проводятся массовые обыски жилых помещений и проверка телефонов. Основное внимание уделяют жителям, которые имеют симкарты украинских операторов", - отметили в Генштабе ВСУ.

Напомним

российские оккупанты обстреляли территорию больницы пгт Белозерки, что на Херсонщине. В результате обстрела погиб один человек, трое получили ранения, есть повреждения зданий.