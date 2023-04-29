Заболеваемость COVID в Украине продолжает падать: за неделю на 18%

КИЕВ. 29 апреля. УНН. В Украине за неделю с 21 по 27 апреля количество подтвержденных случаев COVID-19 упало на 18%, против показателя неделей ранее - до 8,9 тысячи. Продолжают снижаться и показатели госпитализаций, однако, меньшими темпами. Об этом свидетельствуют данные Центра общественного здоровья Минздрава, пишет УНН.

Детали

По данным ЦОЗ, всего в Украине зафиксировано 5 538 357 случаев COVID. Из них за отчетную неделю было зафиксировано 8898 случаев.

При этом за отчетную неделю в Украине COVID заболели 2426 вакцинированных лиц, что на 17,8% меньше, чем неделей ранее.

Больше всего случаев за неделю зафиксировано в Днепропетровской (1347), Полтавской (825) областях, городе Киев (548), Черкасской (509), Житомирской (486) областях.

Госпитализаций из-за COVID за неделю по Украине стало меньше на 8,7% - всего их было 2735.

Выздоровевших от COVID-19 за неделю - 14 204, что на 7,9% меньше, чем неделей ранее. Всего выздоровел 5 400 331 человек.

Количество летальных случаев за неделю снизилось на 21,9% - умерли 82 человека. Всего от COVID, по данным ЦОЗ, в Украине с начала пандемии умерло 112 207 человек.

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