Зеленский обсудил с Макроном ситуацию на фронте и перспективы ее развития в мае-июне

КИЕВ. 30 апреля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с французским коллегой Эммануэлем Макроном взаимодействие в работе с другими международными партнерами по консолидации их поддержки украинской формулы мира. Зеленский также подробно проинформировал Макрона о ситуации на фронте и перспективах ее развития в мае-июне, передает УНН.

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«В ходе беседы с Президентом Франции Эммануэлем Макроном поблагодарил за всестороннюю и действенную поддержку Украины со стороны Франции. Обсудили взаимодействие в работе с другими международными партнерами по консолидации их поддержки украинской формулы мира», – написал Зеленский.

Зеленский сообщил, что они скоординировали позиции в преддверии важных международных мероприятий и согласовали следующие конкретные шаги в рамках двустороннего диалога.

«Детально проинформировал о ситуации на фронте и перспективах ее развития в мае-июне. Отдельно акцентировал внимание на первоочередных потребностях украинских сил обороны», - сообщил Зеленский.

Президент Украины отметил, что скорость и конкретность реагирования – это очень важно, это значительно усиливает украинские возможности.

«Ценим подтверждение Францией предоставления нашим Вооруженным Силам мощного бронетанкового пакета», - добавил Зеленский.

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Дополнение

Министр вооруженных сил Лекорню заявлял, что Франция планирует удвоить поставки снарядов калибра 155 мм в Украину.