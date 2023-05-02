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Хакер взломал криптокошельки спецслужб рф и перечислил часть денег в Украину

Хакер взломал криптокошельки спецслужб рф и перечислил часть денег в Украину

КИЕВ. 2 мая. УНН. Неизвестный хакер взломал криптокошельки, принадлежащие спецслужбам рф - часть средств он перечислил в Украину, а часть уничтожил. Об этом пишет CoinDesk со ссылкой на Chainalysis, который тесно сотрудничает с Правительством США, передает УНН.

Детали

По данным источника, таинственный хакер, похоже, использовал блокчейн Биткойн как оружие против российского государства, разоблачив сотни кошельков, которые, вероятно, принадлежат службам безопасности.

Неизвестный использовал функцию документирования транзакций в блокчейне Биткойн для идентификации 986 кошельков, контролируемых управлением внешней военной разведки, службой внешней разведки и федеральной службой безопасности рф.

Как сообщил сам хакер, эти кошельки, вероятно, были причастны к хакерской деятельности в пользу рф.

Аналитики предполагают, что хакер мог получить доступ к кошелькам не путем взлома, а благодаря "работе изнутри".

Источник отмечает, что не может проверить - действительно ли все кошельки принадлежали спецслужбам рф, однако уже установил связь с россиянами как минимум трех из них. При этом, два были причастны к массированной хакерской атаке на Solarwinds, а третий оплачивал серверы, которые использовались в кампании дезинформации рф относительно выборов в США 2016 года. 

Напомним

АРМА будет отслеживать операции с криптовалютами.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, хакеры, биткоин
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