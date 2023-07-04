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Данилов: "Сейчас война на уничтожение равна войне за километры"

Данилов: "Сейчас война на уничтожение равна войне за километры"

Алексей Данилов

КИЕВ. 4 июля. УНН. Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что сейчас война на уничтожение равна войне за километры. И чем больше будет уничтожено оккупантов - тем больше освобождено территорий. Об этом Данилов написал в Twitter, передает УНН.

Цитата

«СОУ на данном этапе активных боевых действий выполняют задачу номер один – максимальное уничтожение живой силы, техники, складов горючего, б/к, командных пунктов, артиллерии и сил ПВО российской армии. Последние дни особенно урожайные. Сейчас война на уничтожение равна войне за километры. Больше уничтожено – больше освобождено. Чем эффективнее первое, тем больше второго. Действуем спокойно, взвешенно, шаг за шагом», - написал Данилов в Twitter.

Дополнение

3 июля Президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что прошедшая неделя на фронте была тяжелой, но Силы обороны продвигаются шаг за шагом.

За неделю Силы обороны уничтожали вражеские цели высокой приоритетности, в среднем, каждые 70 минут. Было поражено 94 места скопления войск рф и 22 зенитно-ракетных комплекса.

Источник: УНН
Теги: СНБО, ВСУ, война, наступление
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