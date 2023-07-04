В Одессе аварийное отключение света

КИЕВ. 4 июля. УНН. На одной из подстанций в Одессе произошло аварийное отключение. Об этом сообщили в официальном канале Одесского городского совета в Telegram, пишет УНН.

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"4 июля в 13:57 произошло аварийное отключение оборудования на одной из высоковольтных подстанций Одессы. Без света временно жители микрорайона Черемушки Хаджибейского района города», - говорится в сообщении.

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Энергетики уже работают над устранением аварии. О возвращении света сообщат дополнительно.