"Приближаем Победу вместе": МХП помог украинским военным оборудовать самолеты навигаторами

КИЕВ. 5 июля. УНН. Предприятие «Мироновский завод по изготовлению круп и комбикормов» и депутат Киевского областного совета Дмитрий Жукотанский приобрели навигационное оборудование для украинских самолетов. Об этом сообщает пресс-служба предприятия, передает УНН.

Детали

Соответствующий запрос администрация МЗВКК получила от уроженца Мироновщины, военного летчика в запасе, который с начала вторжения россии сел за штурвал самолета МИГ-29. Защитник попросил предприятие помощи в приобретении навигационного оборудования для более эффективного выполнения боевых задач самолетами.

«МИГ-29 обеспечивается навигацией с земли, однако эти станции из-за излучения определенных частот могут быть замечены врагом. А навигаторы, которые недавно приобрели и передали, оборудуют в самих самолетах, работают от спутника и пилоты самостоятельно определяют цель.

Это сохраняет жизнь наземной бригаде навигации, ведь они не задействованы, враг их не видит и не пытается уничтожить», - говорится в сообщении.

Уточняется, что основным благотворителем проекта стало предприятие МЗВКК.

«Также присоединились один из сотрудников завода и депутат Киевского областного совета Дмитрий Жукотанский.

Всего приобрели 6 навигаций общей стоимостью более 200 тыс. грн», - говорится в сообщении.

Напомним

При поддержке "МХП-Громаде" пострадавшие в Херсонской области получили помощь.

Справка

МХП - международная компания в сфере пищевых, агротехнологий и ритейла со штаб-квартирой в Киеве и производственными мощностями в Украине и на Балканах (Perutnina Ptuj Group). Дочерние предприятия МХП работают в Великобритании, Саудовской Аравии, ОАЭ, странах Балканского полуострова и других странах ЕС. По состоянию на 2021 год компания МХП занимает 8 место в списке Forbes 100 крупнейших частных компаний Украины.

Производственные мощности МХП охватывают 12 областей Украины. Земельный банк составляет 360 000 га, из них под выращивание сельскохозяйственных культур - 353 000 га. Важной составляющей агропроизводства МХП является цифровизация и применение инноваций.