Устойчивость бизнеса во время войны: МХП вошел в топ-10 Индекса КСО в 2023 году

КИЕВ. 5 июля. УНН. Экспертная организация CSR Ukraine и издание «The Page» провели исследование устойчивости украинского бизнеса во время войны. Компания заняла 11 позицию в рейтинге, набрав 66 баллов, передает УНН со ссылкой на пресс-службу МХП.

Детали

Высокая экспертная оценка базируется на том, что МХП с первого дня войны работает и поддерживает украинцев.

«Компания передала более 13 тысяч тонн благотворительной продукции на сумму почти 1 млрд гривен в разные уголки нашей страны.

В первые месяцы полномасштабного вторжения сотрудники сами объединялись и помогали тем, кто в этом нуждался. Так, в Центральном офисе работал Гуманитарный штаб, участники которого в условиях дефицита продуктов обеспечивали едой семьи работников, больницы, волонтеров. В других городах сотрудники при поддержке компании объединялись для приготовления тушенки и закруток», - уточнили в компании.

Более того, МХП продолжает работу, платит налоги, создает рабочие места, а также продолжает реализовывать грантовые проекты для развития общин вместе с Благотворительным фондом «МХП – Громаді»: «Делай свое», «Время действовать, Украина!», «Кино ради победы» и др.

«Поддержку компании ощущают больницы и родильные дома, благотворительные учреждения, которые заботятся о детях-сиротах и пожилых людях, а также люди, которые из-за войны остались без домов и средств к существованию», - говорится в сообщении.

Кроме того, с первых дней войны компания продолжает заботиться о своих работниках.

«За всеми мобилизованными защитниками остается их рабочее место и они продолжают получать заработную плату

Также МХП помогает им снаряжением и всем необходимым. А для ветеранов работает специальная программа «МХП Поруч», в рамках которой защитники получают помощь психологов, реабилитологов, юристов, менторов», - уточнили в компании.

В целом, участие в "Индексе КСО 2023" приняли 30 ведущих компаний страны. Они заполнили анкеты, основанные на 5-компонентной модели КСО в военное время: непрерывность бизнеса и налоги, безопасность сотрудников и сотрудниц, боеспособность, объединенность, общество.

Справка

МХП - международная компания в сфере пищевых, агротехнологий и ритейла со штаб-квартирой в Киеве и производственными мощностями в Украине и на Балканах (Perutnina Ptuj Group). Дочерние предприятия МХП работают в Великобритании, Саудовской Аравии, ОАЭ, странах Балканского полуострова и других странах ЕС. По состоянию на 2021 год компания МХП занимает 8 место в списке Forbes 100 крупнейших частных компаний Украины.

Производственные мощности МХП охватывают 12 областей Украины. Земельный банк составляет 360 000 га, из них под выращивание сельскохозяйственных культур - 353 000 га. Важной составляющей агропроизводства МХП является цифровизация и применение инноваций.