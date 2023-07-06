Нужно ПВО и санкции за комплектующие для ракет рф - Ермак после вражеской атаки на Львов

КИЕВ. 6 июля. УНН. Чтобы остановить Россию, Украине необходимо больше систем противовоздушной обороны и введение санкций за экспорт комплектующих для производства ракет в рф. Об этом заявил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак комментируя ночную атаку россии на Львов, пишет УНН.

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«россия производит ракеты, использует западные комплектующие, обходит санкции. Остановить это возможно только силой. Нам нужно больше ПВО/ПРО, чем есть сейчас. Нужны механизмы наказания государств за реэкспорт важных комплектующих для производства ракет в рф, а также усиление противодействия и перекрытия лазеек для такого экспорта - соответствующие предложения есть в документе №12 группы Макфола-Ермака», - написал Ермак в Telegram.

Детали

По его словам, приглашение Украины в НАТО с усилением оборонных возможностей позволит победить рф.

«Членство в НАТО будет гарантировать безопасность Европы на долгие годы. Без этого российский режим, если сохранит целостность, сможет продолжать воздушный террор», - отметил Ермак.

Нет гарантий, что ни одна из ракет случайно не ударит по соседним странам во время террора Украины, подчеркнул он.

Добавим

По последним данным, в результате ночной атаки рф на Львов погибли четыре человека.

Дополнение

Международная рабочая группа Макфола-Ермака по санкциям против россии представила документ, в котором предлагает шаги по усилению ограничений против страны-агрессора, в частности те, что касаются импорта критических компонентов.