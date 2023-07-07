Генсек НАТО объяснил отказ Германии предоставить Украине кассетные боеприпасы

КИЕВ. 7 июля. УНН. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции объяснил отказ Германии предоставить Украине кассетные боеприпасы тем, что страна подписала Конвенцию по ее запрету, передает УНН.

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"Все союзники соглашаются, что мы должны поставлять оружие и боеприпасы в Украину, и союзники предоставили Украине беспрецедентный уровень военной поддержки. Германия, как и другие союзники, поставляла Украине различные виды оружия. Но когда речь идет о кассетных боеприпасах, между союзниками есть разница. У них (у Германии) нет таких боеприпасов, и они не могут передать их Украине", - сказал Столтенберг.

Детали

Генсек пояснил, что НАТО не имеет своей позиции по этой конвенции, поскольку Альянс "объединяет разных союзников, которые имеют свое мнение". По его словам, одни страны-члены подписали Конвенцию, тогда как другие - нет. Поэтому, союзники самостоятельно принимают решение о типах оружия, которые поставляют в Украину. Решать, какой тип вооружения отправлять Киеву должны отдельные правительства, а не альянс, добавил он.

"Мы столкнулись с жестокой войной, и мы должны помнить, что эта жестокость также отражается в том, что мы ежедневно видим жертвы. И эти кассетные боеприпасы используют обе стороны. Россия использует их в жестокой захватнической войне, а Украина - для собственной защиты", - подчеркнул Столтенберг.

Подытоживая, он отметил, что лучшим способом ответить на войну является то, что президент рф владимир путин должен прекратить политику вторжения в другие страны.

Напомним

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявила, что Германия выступает против поставок Украине кассетных боеприпасов.