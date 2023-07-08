Украина и Азербайджан расширили разрешения на перевозку грузов в 2024 году

КИЕВ. 8 июля. УНН. Украина и Азербайджан договорились о квоте на перевозку грузов в 2024 году. Решение было принято во время заседания украинско-азербайджанской Смешанной комиссии о международном автомобильном сообщении, сообщает Министерство инфраструктуры Украины, передает УНН.

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“Учитывая изменения логистических маршрутов в страны Азии и необходимость проезда через территорию Азербайджана как транзитный коридор, для нас важно обеспечить украинских перевозчиков достаточным количеством разрешений. Я благодарен азербайджанским коллегам за решение оперативных и долгосрочных задач. Благодаря плодотворному сотрудничеству все нынешние потребности наших международных перевозчиков закрыты”, — сообщил заместитель министра развития громад, территорий и инфраструктуры Украины Сергей Деркач.

Детали

Украина и Азербайджан заключили соглашение о международных перевозках на 2024 год, которое включает следующие пункты:

Увеличение универсальных разрешений на 88% для каждой страны.

Возможность обмена разрешениями для транзитных перевозок.

Предоставление разрешений для нерегулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом.

На следующий год была установлена квота на 11 550 разрешений для каждой страны. Из этого общего количества, 6000 разрешений будут приходиться на универсальные перевозки, 5000 — на транзитные, 500 — на международные перевозки в и из третьих стран, а также 50 разрешений будут выделены для пассажирских перевозок.

Также было принято решение об обмене универсальными разрешениями в текущем году в количестве 2000 штук.

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