Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 39,62 -0,1170 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Проявляйте терпение и не берите в долг: гороскоп для всех знаков Зодиака на 4 - 10 сентября
Проявляйте терпение и не берите в долг: гороскоп для всех знаков Зодиака на 4 - 10 сентября
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Экономика
Архив
12495

путин начал встречу с Эрдоганом в сочи: заверил в "открытости" по "зерновой сделке"

путин начал встречу с Эрдоганом в сочи: заверил в "открытости" по "зерновой сделке"
Источник: IHA Photo

КИЕВ. 4 сентября. УНН. Переговоры президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и российского диктатора владимира путина в российском городе Сочи стартовали. путин на встрече заявил, что россия открыта для переговоров по "зерновой сделке", сообщают росСМИ, пишет УНН.

Детали

"Знаю, что вы намерены поднять вопрос о "зерновой сделке". Мы открыты для переговоров по этому вопросу", - сказал путин во время переговоров с президентом Турции.

Он отметил, что во время встречи также будут обсуждаться вопросы, названные им как "связанные с украинским кризисом".

Эрдоган заявил, в переводе росСМИ, что "весь мир устремил взгляд на зерновую сделку, что получится, какой будет результат, у всех есть ожидания". "Я считаю и верю, что после наших контактов и в ходе нашей пресс-конференции миру мы дадим необходимый месседж", - цитируют Эрдогана росСМИ. 

Дополнение

Как сообщала турецкая сторона, важнейшим пунктом повестки дня переговоров лидеров Турции и россии станет соглашение о Черноморском зерновом коридоре, из которого москва вышла 17 июля.

Стороны также обсудят последние события в российско-украинской войне, состояние двусторонних турецко-российских отношений, включая сотрудничество в сфере энергетики, торговли, экономики и туризма.

Как сообщило турецкое издание Milliyet, на переговорах Эрдогана и путина в российском городе сочи 4 сентября будет четыре главные темы, в частности, Эрдоган предложит себя в качестве посредника в переговорах рф и Украины.

Источник: УНН
Теги: Владимир Путин, зерно, Украина, Черное море, война, Турция, Реджеп Эрдоган, зерновой коридор
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2023. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.