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Правительство согласовало кандидатуру нового главы Полтавской ОВА

Правительство согласовало кандидатуру нового главы Полтавской ОВА

КИЕВ. 5 сентября. УНН. Кабинет Министров сегодня на своем заседании согласовал кандидатуру нового главы Полтавской ОВА. Об этом заявил постоянный представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, пишет УНН.

Цитата 

«Согласовано назначение Пронина Филиппа Евгеньевича председателем Полтавской областной государственной администрации», - написал Мельчук в Telegram.

Филипп Пронин может заменить на посту действующего председателя Полтавской ОВА Дмитрия Лунина. Назначение главы области должен согласовать призидент.

Справочно 

Пронин является заместителем главы Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА). Ранее работал налоговым и финансовым аналитиком в частном секторе. Затем работал в Государственной службе финансового мониторинга Украины.

Также представлял Украину в Минских переговорах о нарушении рф Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма.

В 2017 году возглавил Управление выявления и розыска активов АРМА, а в 2020 - был назначен заместителем Председателя Агентства. В 2021 году вошел в состав Совета по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Источник: УНН
Теги: Кабмин, Полтава и Полтавская область
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