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Рада назначила Умерова министром обороны

Рада назначила Умерова министром обороны

КИЕВ. 6 сентября. УНН. Верховная Рада одобрила назначение Рустема Умерова министром обороны Украины, сообщили из депутатского корпуса, пишет УНН.

Цитата

"Парламент назначил Рустема Умерова министром обороны Украины. За - 338", - написал в телеграм-канале нардеп Ярослав Железняк.

Детали

5 сентября парламент уволил Рустема Умерова с должности главы Фонда госимущества. 4 сентября стало известно, что Рустем Умеров подал в Верховную Раду заявление об увольнении с этой должности.

3 сентября Президент Владимир Зеленский сообщил, что принял кадровое решение по смене министра обороны и что министерство должен возглавить Рустем Умеров.

Справочно

Рустем Умеров возглавлял Фонд государственного имущества с 7 сентября 2022 года. С 29 августа 2019 года и до избрания на должность был народным депутатом Украины.

Во время работы в Верховной Раде возглавлял Временную специальную комиссию по вопросам мониторинга получения использования международной материально-технической помощи. Был сопредседателем депутатского объединения "Крымская платформа", участник украинской переговорной группы с рф.

Образование: выпускник Крымской школы-интерната для одаренных детей Министерства образования и науки АР Крым, Украина; является стипендиатом Программы обмена будущих лидеров (FLEX), США; Канадско-украинской парламентской программы; Американско-украинской лидерской программы; Европейского молодежного парламента; Европейского студенческого форума AEGEE; Форума будущего саммита и Европейской ассоциации студентов права; получил степень бакалавра экономики и магистра финансов в Национальной академии управления.

Источник: УНН
Теги: ВР, Минобороны
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