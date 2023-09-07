Pin-UP решил судиться с государством из-за материалов СБУ о связях букмекера с россией

КИЕВ. 7 сентября. УНН. Букмекерская компания Pin-UP подала 4 иска против государственной Комиссии регулирования лотерей и азартных игр в Украине с требованием не аннулировать ее лицензию на проведение азартных игр вопреки обращению Службы безопасности Украины, которая установила связь букмекера с российской федерацией, передает УНН.

Об этом свидетельствуют постановления Киевского окружного административного суда, обнародованные в Едином государственном реестре судебных решений:

https://reyestr.court.gov.ua/Review/112612060

https://reyestr.court.gov.ua/Review/112995058

https://reyestr.court.gov.ua/Review/112875586

https://reyestr.court.gov.ua/Review/112639014

Иски поданные от двух юрлиц группы, работающих под брендом Pin-UP. 2 иска подало уже лишенное за связи с рф юрлицо Виктория-Софт, еще два — Укр Гейм Технолоджи, в отношении которого решение об аннулировании лицензии пока не принято.

В этих исках компании требовали вынести судебных запрет на дальнейшие решения КРАИЛ об аннулировании лицензий Pin-UP не смотря на поступившее в распоряжение комиссии письмо от СБУ.

Согласно материалам суда, речь идет о письме СБУ с исходным номером № 5/7/14-18316дск. Оно датировано ноябрем 2022 года. В нем говорится, что при получении лицензии компании Pin-UP указали неправдивые данные и скрыли связь с резидентами рф.

Содержание этого письма частично изложено в решении КРАИЛ об аннулировании лицензии одной из компаний Pin-UP — ООО "Виктория-Софт" от 8 августа. Это решение обнародовано на сайте комиссии. В нем в частности подтверждается наличие информации у СБУ о связях компании с рф.

Все 4 иска Pin-UP о введении обеспечительных мер и судебного запрета были отклонены.

Следовательно у КРАИЛ есть законные основания лишить букмекера лицензии в связи с материалами СБУ о связях компании с россией.

Напомним, 8 августа КРАИЛ на основании письма СБУ о связях Pin-UP с россией, аннулировала лицензию только для одного юридического лица – ООО "Виктория-Софт". Относительно другого юрлица – ООО "Укр Гейм Технолоджи" ни одного решения по непонятным причинам принято не было.