Застрял в решетке окна: в Одесской области спасли 7-летнего мальчика

КИЕВ. 7 сентября. УНН. В Одесской области спасатели освободили 7-летнего мальчика из «оконной ловушки», передает УНН со ссылкой на ГСЧС.

Детали

“Ребенок застрял в решетке окна”, — такой вызов сегодня поступил к спасателям Одесской области.

Сотрудники ГСЧС прибыли на место и с помощью гидравлических ножниц разрезали оконную решетку на первом этаже и освободили голову мальчика из металлической ловушки. Он не пострадал, но очень испугался.

“После чего, вместе с обеспокоенной мамой, прослушали от наших специалистов мини-лекцию с перечнем элементарных правил безопасности, которых следует придерживаться, чтобы избежать подобных случаев, а чтобы не казаться суровыми „дядями“, пожарные с мальчиком практиковали работу „освободительным инструментом“, надев каску, чтобы малыш почувствовал себя настоящим спасателем”, — добавили в ГСЧС.