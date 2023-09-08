"Абсолютное обнуление любой посреднической миссии Ватикана": Подоляк о пророссийской позиции Папы Римского

КИЕВ. 8 сентября. УНН. Позиция Папы Римского относительно войны в Украине подорвала его роль посредника в решении конфликта. Ватикан не осудил российскую агрессию против Украины, что, вероятно, связано с большими инвестициями россии в банк Ватикана. Об этом интервью "24 каналу" сказал советник главы ОП Михаил Подоляк, передает УНН.

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“Первое – это совершенно неосознанное, безусловно, но обнуление репутации Святого Престола. Второе – это абсолютное обнуление любой посреднической миссии, которую мог бы Ватикан выполнять. Нет смысла говорить о посреднике под названием Папа Римский, если он занимает абсолютно очевидную уже для всех пророссийскую позицию”, - сказал Подоляк.

Он напомнил, что это не первый случай, когда Папа Римский занимает пророссийскую позицию. Но в первые разы это было не так очевидно, и люди делали вид, что не видят этого. Но сегодня стало ясно, что Папа Римский является пророссийским, и это негативно влияет на войну.

“Ведь, если человек четко промотирует право россии убивать на другой суверенной территории граждан другой страны – это есть промоция войны. Просто надо вещи прямо называть своими именами. Поэтому никакой посреднической функции у Ватикана быть не может, потому что это будет функция, которая введет в заблуждение Украину или справедливость”, - отметил Подоляк.

Также Ватикан не осудил российскую агрессию против Украины, и это не случайно. россия имеет большие инвестиции в банк Ватикана, и это, вероятно, влияет на позицию Папы Римского.

“И четвертое – нет разницы, все эти заявления уже не влияют на оценку войны. Эта война выглядит достаточно просто для всех. Да, это вопрос решимости – готовы ли вы об этом публично говорить, но эта война выглядит так: есть страна-агрессор, которая зашла на территорию другого государства убивать гражданское население. Максимально жестоко убивать, разрушать гражданскую инфраструктуру, уничтожать "под ноль" все, что они там "захватили". Вы видите, что они делают на оккупированных территориях. Нет никаких других оценок этой войны, кроме одной – россия является страной-агрессором с планом уничтожения, геноцида населения другой страны. Все. И все это понимают”, - сказал Подоляк.

Напомним

25 августа Папа Франциск выступил перед участниками Х Всероссийского дня католической молодежи в Санкт-Петербурге. Во время телемоста он заявил, что россияне являются наследниками “великой” страны, и напомнил местной молодежи о роли Петра I, Екатерины II и других известных российских “имперцев”.

На заявление Понтифика мгновенно отреагировали как в украинском МИДе, так и в сообществе украинских католиков.