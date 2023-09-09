Украина примет участие в международных учениях Sea Breeze 23.3 в Черном море

КИЕВ. 9 сентября. УНН. Украина примет участие в международных военных учениях Sea Breeze 23.3, которые пройдут в Черном море и дельте Дуная с 11 по 15 сентября. Цель учений - повысить оперативное и тактическое взаимодействие стран-участниц в сфере борьбы со взрывными устройствами. Об этом сообщает Голос Америки, передает УНН.

Детали

Известно, что 11-15 сентября в Черном море и дельте Дуная пройдут международные военные учения Sea Breeze 23.3. В них примут участие военные из США, Румынии, Болгарии, Франции, Великобритании, Турции и Украины.

Цель учений – повысить оперативное и тактическое взаимодействие стран-участниц в сфере борьбы со взрывными устройствами, особенно дрейфующими морскими минами.

Румыния предоставит для учений морской тральщик, скоростной водолазный корабль, бронированный скоростной патрульный катер, высокоскоростные надувные лодки с жестким корпусом, а также специалистов по обезвреживанию взрывчатки, специалистов по разминированию, взвод морской пехоты и другие силы и ресурсы.

США предоставит морской патрульный и разведывательный самолет P-8 Poseidon, а также водолазов-специалистов по обезвреживанию бомб.

Также перед началом учений в румынской Констанце состоялась встреча командующих ВМС стран-членов НАТО по Черному морю. Они обсудили общее видение проблем безопасности в регионе в условиях продолжающейся войны россии против Украины.

Напомним

Ранее сообщалось, что Армения и США с 11 по 20 сентября проведут совместные учения EAGLE PARTNER 2023 в рамках подготовки к участию в международных миротворческих миссиях, сообщает Министерство обороны Армении.

Отмечается, что целью учений является повышение уровня совместимости подразделения, участвующего в международных миротворческих миссиях в рамках миротворческих операций, обмен передовым опытом в сфере управления и тактической связи, а также повышение готовности армянского подразделения к запланированной оценке "Концепции оперативных возможностей" в рамках программы НАТО "Партнерство ради мира".