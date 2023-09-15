Еврокомиссия не продлила запрет на импорт украинского зерна

КИЕВ. 15 сентября. УНН. Еврокомиссия решила не продлевать запрет на ввоз украинских зерновых при условии, что Украина будет придерживаться определенных правил, передает УНН со ссылкой на заявление ЕК.

Детали

Европейская комиссия проанализировала данные о влиянии экспорта 4 категорий сельскохозяйственной продукции на рынок ЕС.

Был сделан вывод, что благодаря работе Координационной платформы и временным мерам, введенным 2 мая 2023 года, искажения рынка в 5 странах-членах, граничащих с Украиной, исчезли.

В Еврокомиссии добавили, что конструктивная позиция всех участников платформы помогла решить конкретные проблемы и обеспечила то, что экспорт в третьи страны за пределами ЕС идет и даже увеличивается.

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"В результате было согласовано, что: действующие меры заканчиваются сегодня.

Украина согласилась ввести любые правовые меры (в частности, например, систему лицензирования экспорта) в течение 30 дней, чтобы избежать скачков зерна.

К этому времени Украина должна ввести с 16.09.2023 эффективные меры контроля за экспортом 4 групп товаров, чтобы предотвратить любые искажения рынка в соседних государствах-членах. Украина подаст на платформу План действий не позднее окончания рабочего дня в понедельник, 18 сентября 2023 года", - говорится в заявлении Еврокомиссии.

Добавим

Кроме того, в заявлении указано, что Еврокомиссия и Украина будут отслеживать ситуацию через платформу, чтобы иметь возможность реагировать на любые непредвиденные ситуации.

Европейская комиссия будет воздерживаться от введения каких-либо ограничений, пока действенные меры со стороны Украины действуют и полностью работают.