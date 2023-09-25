"Хорошие новости от министра Умерова": Зеленский заявил о прибытии танков Abrams в Украину

КИЕВ. 25 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник сообщил, что министр обороны Украины Рустем Умеров подтвердил информацию о прибытии американских танков Abrams в Украину, передает УНН.

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"Ежедневная синхронизация по основным направлениям безопасности", - отметил Зеленский в соцсетях.

"Хорошие новости от министра Умерова. «Абрамсы» уже в Украине и готовятся усилить наши бригады. Благодарен союзникам за выполнение договоренностей! Ищем новые контракты, расширяем географию поставок", - сообщил Зеленский.

Как отметил Глава государства, были и доклады по военной ситуации – Главком, СВР, ГУР МО, СБУ. "Двигаемся вперед", - указал он.

По его словам, был доклад и министра внутренних дел Игоря Клименко. "Ликвидация последствий обстрелов Одессы, других населенных пунктов. Помощь пострадавшим. Прикрытие Одесской области – приоритет на всех моих переговорах по ПВО", - отметил Президента.

Также, по его словам, говорили о подготовке к зиме. "Премьер-министр Шмыгаль рассказал о защите критической инфраструктуры, подготовке укрытий и «Пунктов несокрушимости». Готовим решения, чтобы их поиск был максимально простым и быстрым", - указал Глава государства.

Ранее

The New York Times со ссылкой на двух представителей Министерства обороны США сообщило, что первые танки Abrams были доставлены в Украину.