В Германии заявили, что ближайшие несколько лет россия будет угрозой

КИЕВ. 3 октября. УНН. Министр обороны Германии Борис Писториус подтвердил, что Берлин воспринимает россию, как “временную угрозу”, которую нужно опасаться в ближайшие несколько лет. Об этом он заявил в интервью ERR, пишет УНН.

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По словам Писториуса, в первой стратегии национальной безопасности Германии россия рассматривается как «временная угроза».

На вопрос журналистов, стоит ли понимать, что «в какой-то момент россия станет другом» для Германии, Писториус ответил, что не знает этого, но «по крайней мере ближайшие несколько лет россия будет угрозой».

Министр также заявил, что в стратегии национальной безопасности Германии нет ни одного упоминания о победе Украины. Он добавил, Украина должна победить, но определение победы в войне может сформировать только сама Украина.

Комментируя темпы военной помощи Украине, Писториус сообщил, что до конца 2023 года будет потрачено 66% суммы в 100 млрд евро из дополнительного фонда, который был сформирован после начала российского вторжения.

Министр также объяснил задержку с решением о передаче Украине ракет большой дальности Taurus и заявил, что Германия эффективно поддерживает Украину, но иногда требуется время, чтобы принять решение и убедиться, что оно действительно правильное.

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