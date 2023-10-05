Катастрофа самолета пригожина: путин заявил, что в телах погибших обнаружены следы ручных гранат

КИЕВ. 5 октября. УНН. российский диктатор владимир путин озвучил возможную причину крушения самолёта евгения пригожина, основателя чвк “вагнер”. По словам президента рф, в телах погибших в авиакатастрофе были найдены осколки гранат, а внешнего воздействия на самолет не было. Об этом путин заявил на пленарной сессии в дискуссионном клубе “Валдай” в сочи, передает УНН.

Цитата

“В телах погибших в авиакатастрофе самолета пригожина обнаружены следы ручных гранат, внешнего воздействия на лайнер не было. Это уже установленный факт. Результаты экспертизы проведенной следственным комитетом рф”, — отметил президент рф.

Детали

По мнению путина, стоило бы провести и экспертизы на наличие алкоголя и наркотиков в телах погибших в самолете пригожина. Он напомнил, что в питерском офисе компании владельца чвк “вагнера” были обнаружены 10 млрд руб. наличными и 5 кг кокаина.

Также путин сообщил, что несколько тысяч бывших бойцов чвк вагнер уже подписали контракты с минобороны рф.

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Напомним

Предположение, что пригожин был скорее всего убит во время авиакатастрофы сделали и в Пентагоне.

Вечером 23 августа в тверской области россии разбился самолет основателя “вагнера” пригожина. Бизнес-джет, среди пассажиров которого значился пригожин, совершал рейс из москвы в санкт-петербург. В нем находились 10 человек, в том числе трое членов экипажа. Обнаружены тела всех десяти человек, находившихся в самолете.

24 августа в россии начала появляться противоречивая информация об опознании тела пригожина.