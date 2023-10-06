Глава Еврокомиссии после саммита в Гранаде заявила, что "коротких путей" для вступления в ЕС нет

КИЕВ. 6 октября. УНН. Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая после саммита в Гранаде, заявила, что “процесс вступления в Европейского Союза базируется на заслугах” и “нет коротких путей”, передает УНН с ссылкой на The Guardian.

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"Когда мы говорим о заслугах, нам также нужно не только работать над процессом заслуг в странах-кандидатах, но мы также должны выполнить нашу собственную домашнюю работу, чтобы быть готовыми в случае, если … страны-кандидаты будут готовы присоединиться, что мы также готовы принять их в Европейский Союз. К началу ноября у нас будет отчет комиссии, годовой отчет о присоединении и текущее состояние для разных стран-кандидатов. Это позволит нам подвести итоги и провести обоснованную дискуссию во время декабрьского Европейского совета", - сообщила Урсула фон дер Ляйен.

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27 лидеров ЕС приняли гранадскую декларацию, но запланированный раздел о миграции был пропущен.

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