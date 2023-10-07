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Мир наблюдает: Байден речь с обращением относительно нападения на Израиль

Мир наблюдает: Байден речь с обращением относительно нападения на Израиль

КИЕВ. 7 октября. УНН. Президент США Джо Байден выступил с призывом к террористическому нападению на Израиль, подчеркнув, что поддержка США будет твердой и непоколебимой. Об этом пишет CNN, передает УНН.

Цитата 

“Никогда нет оправданий террористическим атакам”, — сказал Байден в своем выступлении из Белого дома.

Он добавил, что США будут поддерживать Израиль. "Мы позаботимся о том, чтобы у них была помощь, в которой нуждаются их граждане, и они могли продолжать защищать себя", - сказал президент.

Президент США также призвал другие стороны, враждебные Израилю, использовать эти атаки.

"Мир наблюдает", — предупредил он.

Напомним

Президент США Джо Байден позвонил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху и подчеркнул, что США поддерживают Израиль и полностью поддерживают право Израиля защищаться.

Источник: УНН
Теги: США, Израиль, Джо Байден
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