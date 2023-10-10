Мобильные операторы до сих пор не готовы к трехдневным блэкаутам — регулятор НКЭК

КИЕВ. 10 октября. УНН. Украинские мобильные операторы до сих пор не готовы к блэкаутам. Об этом заявляет Национальная комиссия, осуществляет государственное регулирование в сфере связи и информатизации, передает УНН.

Цитата

“По состоянию на конец августа 2023 года, проводя проверки, мы ожидали получить минимальные погрешности, ведь осень уже наступила и вопрос наличия связи в случае массовых повреждений объектов электроэнергетики в осенне-зимний период является важнейшим.

К сожалению, вынуждены констатировать, что проведенная НКЭК крайняя проверка готовности сети к 3-суточному блэкауту в сети ООО „лайфсел“ В Ровенской области показала готовность к обеспечению связью менее чем 50% критически важных объектов из необходимого минимума по данной области” — отметили в НКЭК.

Детали

Отметим, что новость о неготовности мобильных операторов к блэкаутам висит на сайте национального регулятора уже больше месяца в папке “актуальное”.

Крайняя проверка НКЭК официально была проведена в конце августа. Тогда наведались в lifecell. По факту проверки оператору вручили предписание, призвали “немедленно устранить нарушения”, и пригрозили штрафами.

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Контекст

В ноябре прошлого года операторов обязали подготовиться к автономной работе по обеспечению связи в течение трех суток, на случай долговременных блэкаутов. Готовность сетей операторов проверяли по следующим показателям:

* количество электрогенераторов для обеспечения связи критически необходимых объектов в каждой из областей;

* уровень обеспечения горючим и смазкой источников резервного электропитания;

количество автономных источников питания;

* готовность оперативно реагировать на потери резервов и заменять вышедшие из строя генераторы.

С января этого года комиссия провела восемь внеплановых проверок операторов “Киевстар”, “Водафон” и “Лайфсел”. В частности, готовность выборочно проверяли в Киевской, Львовской, Одесской и Ровенской областях.

Во всех трех компаниях нашли нарушения.

НКЭК планирует и в дальнейшем проверять состояние готовности сетей операторов к бесперебойному предоставлению услуг надлежащего качества гражданам Украины в случае возможного отсутствия стационарного электропитания и длительных блэкаутов. Однако, информации о новых проверках пока нет.