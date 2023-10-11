Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,51 -0,0469  EUR: 38,60 0,1222 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Работа украинских судебных экспертов со специалистами Международного уголовного суда продолжается постоянно - Александр Рувин
Работа украинских судебных экспертов со специалистами Международного уголовного суда продолжается постоянно - Александр Рувин
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
2520

США способны поддерживать Украину и Израиль – глава Пентагона.

США способны поддерживать Украину и Израиль – глава Пентагона.

КИЕВ. 11 октября. УНН. США способны и будут поддерживать Украину и Израиль. Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин во время брифинга по итогам «Рамштайна-16», передает корреспондент УНН.

Цитата

«Я общаюсь с конгрессменами и двухпартийная поддержка Украины сохраняется. Конечно нужно время, чтобы достичь тех или иных решений…Мы способны поддерживать, как усилия Украины, так и в Израиле. Абсолютно мы можем делать то и то, и мы будем это делать», - сказал Остин.

Добавим

Президент Владимир Зеленский, комментируя влияние конфликта на Ближнем Востоке на поддержку Украины, заявил, что партнеры уверяют, что Киев все равно будет получать помощь. Однако в любом случае чем больше вызовов, тем больше нужно расфокусировать свое внимание.

Источник: УНН
Теги: США, Украина, Израиль
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2023. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.