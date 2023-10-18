В Одесской области со скандалом уволили главврача "экстренной помощи"
КИЕВ. 18 октября. УНН. Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер прямо на совещании уволил Ирину Парамонову, которая до сегодняшнего дня руководила областным центром экстренной медицинской помощи, сообщает УНН со ссылкой на источники в медицинском коммунальном предприятии.
Детали
Среди причин, которые озвучил Кипер на совещании, называют: полный беспорядок в коммунальном предприятии, нецелесообразные расходы и премирование руководства.
Информацию об увольнении Парамоновой в ОВА подтвердили, однако подробности пообещали дать позже.
Отметим, что Парамонова - креатура главы Одесского облсовета Григория Диденко. Была назначена в марте 2023 года.
Напомним, ранее Кипер заявил, что здравоохранение жителей Одесской области является приоритетом в работе областной администрации.