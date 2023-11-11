На польско-украинской границе на выезд ждут 2500 автомобилей - ГПСУ

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Продолжается блокирование движения перевозчиками на польско-украинской границе, в результате чего начали увеличиваться очереди. В частности, по состоянию на утро 11 ноября около 2500 автомобилей находятся в ожидании, чтобы пересечь границу. Об этом сообщил в национальном телемарафоне Единые новости представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, передает УНН.

Цитата

"Мы можем констатировать в направлении выезда из Польши в Украину, по информации польских коллег, по состоянию на утро сегодня около 2500 автомобилей находятся в ожидании, чтобы пересечь границу. Это по всем трем направлениям. Но фактически половина из них - на направлении пункта пропуска Ягодин", — сказал спикер.

Детали

По его данным, фактически более интенсивное движение идет исключительно на направлении пункта пропуска Краковец из Украины в Польшу.

6 ноября было заблокировано направление из Польши в Украину по всем трем направлениям: пункты пропуска Ягодин, Краковец и Рава-Русская.

Сначала в направлении выезда из Украины в Польшу было заблокировано движение по направлению пункта пропуска Ягодин. На следующий день - Рава-Русская, и фактически ситуация не изменилась.

Только по направлению пункта пропуска Краковец сейчас идет движение из Украины в Польшу. По другим направлениям движение не происходит.

Напомним

Как сообщал УНН, в октябре польские перевозчики анонсировали, что планируют забастовки на украинско-польской границе, которые возможно продлятся два месяца. Причиной акции они объявили проблему чрезмерной конкуренции после либерализации международных перевозок между Украиной и ЕС.

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