Украина начнет отказываться от соли в борьбе с гололедом на дорогах

КИЕВ. 14 ноября. УНН. В рамках подготовки к зимнему сезону Украина начала заготавливать противогололедные средства и искать варианты для замены технической соли. Об этом заявили в Государственном агентстве восстановления и развития инфраструктуры Украины, передает УНН.

Цитата

“Начиная от этой зимы Службы восстановления в областях постепенно будут переходить на более экономически обоснованные технологии обработки дорог против гололеда. Вместо соли планируется использовать различные реагенты, если температура будет не слишком низкая”, - резюмировали в ведомстве.

Детали

По состоянию на 13 ноября Службы восстановления и подрядные организации заготовили:

– 68,7 тыс. тонн технической соли;

— 397,2 тыс. тонн фрикционных материалов;

— 25,2 тыс. тонн соляных растворов.

В то же время Агентство восстановления работает с европейскими партнерами по поставкам в Украину технической соли на условиях безвозмездной помощи. Так Нидерланды готовы передать Украине до 60 тысяч тонн технической соли, в зависимости от ситуации с безопасностью в портах. Первые 15 тыс. тонн уже отгружаются по областям.

В ведомстве убеждены, что остатки противогололедных материалов с прошлого сезона и предоставленная гуманитарная помощь обеспечат необходимый объем для подготовительных мероприятий этой зимой.

Дополнение

На проведение работ по зимнему содержанию подрядные организации будут задействовать не менее 7519 единиц основной техники и механизмов, а также привлекать 222 единицы техники, если погодные условия будут значительно осложнены.

“Сейчас работаем в областях, чтобы понимать, насколько там подготовились к зиме и какие есть проблемы. .... Работаем, чтобы обеспечить максимально качественное состояние дорог, нагрузка на которые из-за полномасштабного вторжения возросла в разы”, — рассказал первый заместитель председателя Агентства восстановления Андрей Ивко.

Напомним

Летом председатель Закарпатской ОГА Виктор Микита заявил, что этой зимой могут начаться поставки технической соли для содержания дорог в зимний период с Тереблянского соляного месторождения в Закарпатской области.

Контекст

Основной производитель соли в Украине предприятие "Артемсоль", которое находится в городе Соледар Донецкой области, из-за боевых действий остановило работу в апреле 2022 года.

К слову, в Институте аграрной экономики НАН сообщали, что Артемовское месторождение каменной соли поставляло более 90% соли в целом в Украине. Именно поэтому, Украина активно ищет варианты импорта соли, чтобы избежать дефицита продукта на прилавках магазинов.