Блокада на границе с Польшей: на въезд застряли более 3 тысяч грузовиков

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Из-за забастовки польских перевозчиков наибольшие очереди на границе образовались на пункте пропуска "Ягодин", где на утро с польской стороны возможности въехать в Украину ожидали 1300 грузовиков, еще 1100 грузовиков ждут в "Шегинях" и по 500 - в "Рава-Русской" и "Краковцы". Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, передает корреспондент УНН.

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"Переговоры ни к чему не привели, поэтому польские перевозчики продолжают блокировать движение на трех основных направлениях границы. Из Польши они пропускают один или несколько грузовиков в час. Самые большие очереди - "Ягодин", где утром в очереди стояли около 1300 грузовиков. Еще по 500 грузовиков ждут "Краковцы" и "Рава-Русской", - сказал он.

Детали

Демченко уточнил, что польские перевозчики заблокировали наиболее популярные маршруты по перевозке грузов. В частности, пункт пропуска "Ягодин" по договоренности с Польшей с начала полномасштабного российского вторжения был переоборудован под грузовые и пассажирские перевозки, и там не пропускали легковой транспорт.

Из-за действий польских перевозчиков водители выбирают альтернативные направления движения.

С польской стороны, по его словам, уже наблюдается скопление грузовиков у пункта пропуска "Шегини". По состоянию на утро там собралось около 1100 медленно, но движущихся в сторону Украины грузовиков. За прошедшие сутки там в Украину проехало около 300 грузовых автомобилей. Также наблюдается скопление грузовиков в пунктах пропуска на Закарпатье, поскольку водители ищут пути объезда.

В то же время, с украинской стороны действует электронная очередь, поэтому водители не скапливаются в очереди непосредственно у границы, а могут ожидать свою очередь в более приспособленных местах.

Напомним

Польские перевозчики начали акцию протеста у пунктов пропуска на границе Польши и Украины. Они блокируют движение грузового транспорта в направлении пунктов пропуска «Ягодин-Дорохуск», «Краковец-Корчева», «Рава-Русская-Хребене».

Причиной акции объявили проблему чрезмерной конкуренции после либерализации международных перевозок между Украиной и ЕС и требуют вернуть разрешения на грузовые перевозки в ЕС для украинцев.

Переговоры между представителями власти и перевозчиками оказались безрезультатными. Поэтому перевозчики и дальше настроены продолжить блокировать движение товаров через границу с Украиной, хотя это негативно сказывается на экономике как Украины, так и ЕС.