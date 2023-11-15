F-16 для Украины: в Пентагоне высказались относительно сложного технического обслуживания истребителей в Европе

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Обещанные Украине истребители F-16 могут проходить сложное техническое обслуживание в Европе. Об этом сообщил заместитель министра обороны США по закупкам и материально-техническому обеспечению Билл Лаплант во вторник во время мероприятия Defense Summit, организованного газетой Politico, пишет УНН.

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"План состоит в том, чтобы, насколько мы можем, проводить сложное техническое обслуживание в Европе, а Польша – это одно место... другие вещи организуются", - сказал Лаплант в ответ на вопрос, планируется ли проводить сложное техническое обслуживание этих F-16 в Польше.

Напомним

В США уже началась летная подготовка украинских пилотов на истребителях F-16.

В Румынии также открылся центр для обучения украинских пилотов на истребителях F-16.

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