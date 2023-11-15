США незаметно присылают Израилю больше боеприпасов и ракет - Bloomberg

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Пентагон незаметно увеличил военную помощь Израиля, выполняя запросы, которые включают увеличение количества ракет с лазерным наведением для парка боевых Apache, а также 155-мм снаряды, приборы ночного видения, боеприпасы для уничтожения бункеров и новые армейские машины, со ссылкой на внутренний документ Министерства обороны США сообщило 14 ноября Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Поставки оружия в Израиль, как указано, выходят за рамки широко разрекламированных поставок перехватчиков «Железный купол» и интеллектуальных бомб Boeing. Это продолжается даже несмотря на то, что чиновники администрации Байдена все чаще предостерегают Израиль от попыток избежать жертв среди гражданского населения в секторе Газа, отмечает издание.

Как сообщается, оружие, которое Израиль ищет на фоне борьбы с ХАМАС, перечислено в документе под названием «Запросы старшего лидера Израиля», датированном концом октября и циркулирующим в Пентагоне.

Согласно документу, с которым ознакомилось Bloomberg, оружие уже поставляется, или Министерство обороны США работает над тем, чтобы сделать его доступным из запасов в США и Европе. "По данным подсчетов, по состоянию на конец октября, например, были доставлены все 36 000 снарядов к 30-мм пушкам, 1800 запрошенных противобункерных боеприпасов M141 и не менее 3500 приборов ночного видения", - сообщает издание.

Представитель Пентагона, как отмечается, отказался обсуждать детали, но Министерство обороны США заявило в своем заявлении, что "использует несколько направлений – от внутренних запасов до промышленных каналов США - чтобы гарантировать, что Израиль имеет средства для самозащиты".

"Эта помощь по обеспечению безопасности продолжает поступать почти ежедневно", - говорится в заявлении. В нем говорится о том, что США оперативно поставляют высокоточные боеприпасы, бомбы малого диаметра, 155-мм артиллерийские снаряды и другие боеприпасы. Это наряду с перехватчиками «Железный купол» и медицинским вспомогательным оборудованием.

Боеприпасы для боевых вертолетов AH-64 Apache включают около 2000 ракет Hellfire с лазерным наведением, изготовленных Lockheed Martin, некоторые из которых Израиль передал своим силам, на фоне того, как команды армии США ищут припасы на складах в Германии и Южной Корее, согласно подсчетам. Это также включает более 36 000 выстрелов калибра 30 мм для стрельбы из пушки Apache, указывает издание.

Израиль, как сообщается, также запросил более 57 000 155-мм осколочно-фугасных артиллерийских снарядов и 20 000 винтовок M4A1, до 5 000 приборов ночного видения PVS-14, 3 000 ручных противобункерных боеприпасов, которые поставляет Центральное командование США, 400 120-мм минометов и 75 новых тактических машин армии и морской пехоты Joint Light Tactical Vehicle, пришедших на смену Hummer.

"Согласно подсчетам, США также передали в дар 312 ракет-перехватчиков Tamir. Две армейские батареи «Железного купола» направляются в Израиль морским транспортом", - пишет издание.

Поставки оружия, как сообщается, включают возврат 155-мм снарядов, которые были отправлены со складов США в Израиле в места располажения Европейского командования США.

Дополнение

Сообщалось, что США планируют передать Израилю высокоточные бомбы на 320 миллионов долларов в рамках крупной сделки.