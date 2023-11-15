Лингвоцид, депортации и дискриминация в законах: Центр страткома проанализировал, что рф делает в отношении украинцев

КИЕВ. 15 ноября. УНН. В российском законодательстве есть откровенные дискриминационные нормы против украинцев, узаконивание тех вещей, которые являются составляющими преступления геноцида, и демонстрация, непризнание вообще существования украинского народа. Об этом заявил аналитик Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности при МКИП Сергей Жуков во время презентации исследования «Геноцидная риторика российского режима», передает корреспондент УНН.

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«В законодательстве российской федерации, конечно, геноцидной риторики не обнаружено и быть ее там не могло… Что было интересного обнаружено в российском законодательстве – это ряд откровенно дискриминационных норм в отношении украинцев. Как в отношении украинцев на оккупированных территориях, которые рф контролирует и считает частью своей территории, так и граждан россии украинского этнического согласия», - рассказал Жуков.

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По его словам, в частности в рф запрещено быть членами общественных организаций, которые связаны с украинской диаспорой, например, за рубежом.

«У них есть списки нежелательных организаций, в которые внесен, например «Всемирный конгресс украинцев»… Поэтому украинцем в россии быть нежелательно», - сказал Жуков.

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По его словам, рф проводит на оккупированных территориях откровенный лингвоцид, то есть уничтожение, сужение функционирования украинского государственного языка.

«Также стоит отметить, что российское законодательство создает правовую базу для совершения в отношении украинцев действий, которые являются составляющими преступления геноцида. То есть – это принудительные депортации, принудительное перемещение украинских детей из одной группы национальной в другую. То есть эти все упрощенные усыновления, упрощенная паспортизация, разрешения на депортацию якобы по гуманитарным соображениям, принимались российскими органами власти, вносились соответствующие изменения в текущее законодательство о военном положении, например. Принимались новые акты и так далее», - рассказал Жуков.

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Кроме того, он отметил, что, например, в актах об объявлении аннексии украинских территорий россияне демонстрируют непризнание существования вообще такой формации, как украинский народ.

«Они его подменяют какими-то фальсификатами, такими как народ Крыма, народ Запорожской области, народ Донецкой области или республики и т.д.», - сказал Жуков.