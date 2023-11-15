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Условие ЕС и МВФ: правительство увеличило численность аппарата Гостаможслужбы

Условие ЕС и МВФ: правительство увеличило численность аппарата Гостаможслужбы

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Правительство приняло решение о перераспределении штатной численности таможенных органов для выполнения обновленных задач и функций, что является одним из условий сотрудничества с ЕС и МВФ. Об этом сообщило Министерство финансов Украины, пишет УНН.

Детали

Продвижение реформы таможенного администрирования и меры, направленные на оптимизацию таможенной службы, являются условиями сотрудничества с ЕС и МВФ.

Принятым сегодня постановлением планируют оптимизировать количество работников Гостаможслужбы и ее территориальных органов. Это направлено на реализацию реформы таможенного администрирования без привлечения дополнительного финансирования из государственного или местных бюджетов.

В частности предусмотрено увеличение предельной численности аппарата Гостаможслужбы на 200 должностей за счет уменьшения предельной численности ее территориальных органов.

Также должны выделить из общей численности работников 126 должностей, которые предназначены для обслуживания и не относятся к государственной службе.

В сообщении говорится, что данное решение усилит несколько направлений деятельности Гостаможслужбы, а именно развитие международного сотрудничества между Гостаможслужбой и таможенными администрациями государств ЕС, внедрение автоматизированной оценки рисков в связи с реализацией электронного декларирования товаров и т.д.

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Источник: УНН
Теги: ЕС, Кабмин, Украина
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